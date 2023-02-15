Фигуриста Романа Костомарова ввели в медикаментозную кому

Врачи диагностировали у фигуриста фиброз правого легкого, в связи с чем появились сложности с дыханием. Накануне Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках — информация об этом появилась на сайте Championat.com, некоторые СМИ упоминают об ампутации пальцев на обеих руках, однако официальных подтверждений этому нет.