Фигуриста Романа Костомарова ввели в медикаментозную кому

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал «112» и его источники.
Врачи диагностировали у фигуриста фиброз правого легкого, в связи с чем появились сложности с дыханием. Накануне Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках — информация об этом появилась на сайте Championat.com, некоторые СМИ упоминают об ампутации пальцев на обеих руках, однако официальных подтверждений этому нет.
Как заявлял источник ТАСС, фигуристу ампутировали обе стопы из-за некроза тканей. Близкие Романа Костомарова не комментируют его состояние. Костомаров находится в больнице с 10 января, он был госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии.