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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Фигуриста Романа Костомарова ввели в медикаментозную кому

Сегодня, 13:58
Медики приняли решение ввести спортсмена Романа Костомарова в медикаментозную кому в связи с резким ухудшением его состояния.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал «112» и его источники.

Врачи диагностировали у фигуриста фиброз правого легкого, в связи с чем появились сложности с дыханием. Накануне Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках — информация об этом появилась на сайте Championat.com, некоторые СМИ упоминают об ампутации пальцев на обеих руках, однако официальных подтверждений этому нет.

Как заявлял источник ТАСС, фигуристу ампутировали обе стопы из-за некроза тканей. Близкие Романа Костомарова не комментируют его состояние. Костомаров находится в больнице с 10 января, он был госпитализирован с пневмонией в тяжелом состоянии.

#Происшествия
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