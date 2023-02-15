Европарламент ждет крах из-за запрета на продажу бензиновых машин

Как отмечает автор канала, далеко не все АЗС в Европе оборудованы зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, в условиях морозной погоды пробег такого транспорта снижается на треть — об этом писали в Bild. Еще один повод сомневаться в успешности инициативы Европарламента, по мнению автора канала — обилие большегрузов, которые работают на дизеле, и невозможность заменить этот парк на электромобили за десять лет.