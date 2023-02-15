Европарламент ждет крах из-за запрета на продажу бензиновых машин

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Принятие соответствующей нормы Европарламентом, по мнению авторов Telegram-канала, стало «имитацией бурной деятельности». Автор уверен, что цели в ЕС не достигнут, кроме того, европейцы пока не готовы переходить на использование электромобилей. Жители Европы критически оценивают явные технические неудобства такого плана, и в перспективе их вряд ли получится исправить, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Голос Мордора».
Как отмечает автор канала, далеко не все АЗС в Европе оборудованы зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, в условиях морозной погоды пробег такого транспорта снижается на треть — об этом писали в Bild. Еще один повод сомневаться в успешности инициативы Европарламента, по мнению автора канала — обилие большегрузов, которые работают на дизеле, и невозможность заменить этот парк на электромобили за десять лет.