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Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Европарламент ждет крах из-за запрета на продажу бензиновых машин

Сегодня, 14:00
Европарламент озвучил окончательное решение по вопросу производства легковых автомобилей и утвердил в качестве цели сокращение вредных выбросов. В соответствии с планами, с 2035 года объем СО2 сократится на 100%, объем выбросов — на 55%.

Принятие соответствующей нормы Европарламентом, по мнению авторов Telegram-канала, стало «имитацией бурной деятельности». Автор уверен, что цели в ЕС не достигнут, кроме того, европейцы пока не готовы переходить на использование электромобилей. Жители Европы критически оценивают явные технические неудобства такого плана, и в перспективе их вряд ли получится исправить, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Голос Мордора».

Как отмечает автор канала, далеко не все АЗС в Европе оборудованы зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, в условиях морозной погоды пробег такого транспорта снижается на треть — об этом писали в Bild. Еще один повод сомневаться в успешности инициативы Европарламента, по мнению автора канала — обилие большегрузов, которые работают на дизеле, и невозможность заменить этот парк на электромобили за десять лет.

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