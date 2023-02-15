Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Эксперт предположил, что в США могут что-то знать о готовящейся мобилизации в РФ

Сегодня, 08:00
Политолог Сергей Маркелов прокомментировал обращение посольства США к людям с двойным гражданством с призывом срочно покинуть пределы Российской Федерации. Он предположил, что американские спецслужбы могут владеть информацией о подготовке новой волны частичной мобилизации в РФ.

Одновременно с этим эксперт отметил, что если человек является одновременно гражданином и РФ, и США, то он в любом случае обязан явиться в военкомат в случае получения повестки. Об этом пишет Pravda.Ru.

По словам эксперта, в свете данного обращения можно сделать вывод, что американское посольство что-то знает, и Соединенные Штаты допускают вероятность массированной мобилизации, которая может затронуть ряд граждан призывного возраста, имеющих американские паспорта. Либо же американские власти используют этот призыв как провокацию, некий фейк, после которого ничего не произойдет, резюмировал он.

#Политика
Подпишитесь
Инсайд. Вице-губернатор Омской области Куприянов скоро отправится в отставку
Сегодня, 06:34
За работу Алексея Сокина в «Центре компетенций» будет отвечать первый вице-мэр Фомин
Сегодня, 08:58
В Омском горсовете выбрали третьего вице-спикера. Кандидат был только один
Сегодня, 05:25
Арсена Пономарева привлекут к субсидиарной ответственности за долги «НоваТора»
Сегодня, 08:19
«Надо строить». Мэр Омска Шелест рассказал о подготовке к строительству нового моста
Сегодня, 06:47
Возможности есть. Омичи обсудили инвестирование в текущих экономических реалиях
Сегодня, 02:00