Эксперт предположил, что в США могут что-то знать о готовящейся мобилизации в РФ

По словам эксперта, в свете данного обращения можно сделать вывод, что американское посольство что-то знает, и Соединенные Штаты допускают вероятность массированной мобилизации, которая может затронуть ряд граждан призывного возраста, имеющих американские паспорта. Либо же американские власти используют этот призыв как провокацию, некий фейк, после которого ничего не произойдет, резюмировал он.