Доля Lada на отечественном рынке составила 46%

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Как сообщили в агентстве «Автостат», Lada превышает долю в 40 процентов уже четвертую неделю подряд, пишут «Известия».
Уточняется, что всего за минувшую неделю в России было куплено около 12,5 тысячи новых машин, из них более 5,7 тысячи — марки Lada.
В топ-5 лидеров российского авторынка также вошли три китайских бренда: Chery, Haval, Geely и корейский Kia, на долю которых пришлось около трех четвертей всего российского рынка новых легковых автомобилей.