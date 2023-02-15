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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Доля Lada на отечественном рынке составила 46%

Сегодня, 12:06
В период с шестого по двенадцатое февраля нынешнего года доля российского бренда Lada достигла небывалых 46 процентов от общего количества приобретенных в РФ новых легковых автомобилей.

Как сообщили в агентстве «Автостат», Lada превышает долю в 40 процентов уже четвертую неделю подряд, пишут «Известия».

Уточняется, что всего за минувшую неделю в России было куплено около 12,5 тысячи новых машин, из них более 5,7 тысячи — марки Lada.

В топ-5 лидеров российского авторынка также вошли три китайских бренда: Chery, Haval, Geely и корейский Kia, на долю которых пришлось около трех четвертей всего российского рынка новых легковых автомобилей.

#Общество
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