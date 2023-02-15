Аналитик Юшков озвучил сроки запуска газопроводов "Северные потоки" и "Ямал-Европа"

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
По словам российского аналитика, ремонтные работы на "Северном потоке-1" не проводят в связи с потерей турбины, которая должна была обслуживаться канадскими специалистами, Pravda.Ru. Однако, "Северный поток-2" даже в случае полноценного функционирования не сможет заработать, поскольку отсутствует сертификат, подчеркнул Юшков.
"Польша национализировала долю "Газпрома" в местной компании "Европол", - отметил аналитик. - Россия ввела в отношении корпорации санкции и не может сотрудничать с ней".
Юшков акцентировал внимание на том, что Киев перекрыл один из трубопроводов, так как он проходит через территорию ЛНР. По словам эксперта, в случае со всеми газопроводами речь идет об индивидуальной проблеме. Решение ее в течение ближайших нескольких лет не представляется возможным из-за крайне сложной политической ситуации.
Напомним, ранее стало известно о том, что запасы природного газа в хранилищах Европы сократились до отметки ниже 72 миллиардов «кубов». На сегодняшний день они заполнены на 66,13 процента, и этот показатель на 20 процентов выше, чем за последние пять лет.