Аналитик Юшков озвучил сроки запуска газопроводов "Северные потоки" и "Ямал-Европа"

Юшков акцентировал внимание на том, что Киев перекрыл один из трубопроводов, так как он проходит через территорию ЛНР. По словам эксперта, в случае со всеми газопроводами речь идет об индивидуальной проблеме. Решение ее в течение ближайших нескольких лет не представляется возможным из-за крайне сложной политической ситуации.