Вильфанд предложил остановить выбор только на зимнем или летнем времени

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
По словам ученого, все метеослужбы мира осуществляют наблюдения в одно и то же время, которое называется всемирное скоординированное время. Поскольку это гринвичское время, то оно является наиболее удобным для метеорологов. Вместе с тем, географическая долгота Москвы 37,5 градуса, это значит, что от Гринвича московское время опережает: на 2,5 часа время всегда больше, чем Гринвича. Об этом пишет Pravda.Ru.
«Так вот либо переходить, с моей точки зрения, на то время, которое ближе к гринвичскому. Я даже не знаю, зимнее оно или летнее. Оно одно. Чтобы отличалось время от гринвичского на два часа. Почему это так важно? Дело в том, что в этом случае мы сможем на полчаса, а в отдельных случаях на час раньше выпускать прогнозы погоды. Вот это по Москве. Для меня профессиональный подход самый значимый. На все остальное я как-то не обращаю внимание», — заключи Вильфанд.