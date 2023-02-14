Вильфанд предложил остановить выбор только на зимнем или летнем времени

«Так вот либо переходить, с моей точки зрения, на то время, которое ближе к гринвичскому. Я даже не знаю, зимнее оно или летнее. Оно одно. Чтобы отличалось время от гринвичского на два часа. Почему это так важно? Дело в том, что в этом случае мы сможем на полчаса, а в отдельных случаях на час раньше выпускать прогнозы погоды. Вот это по Москве. Для меня профессиональный подход самый значимый. На все остальное я как-то не обращаю внимание», — заключи Вильфанд.