В турецком отеле Royal Seginus подрались украинские и российские футболисты

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Украинцы потребовали от тренера российского клуба спеть гимн Незалежной. В ответ тот предложил выйти на улицу и побеседовать тет-а-тет. Сотрудники отеля успешно урегулировали конфликт, но впоследствии футболисты все же устроили массовую драку, пишет Pravda.Ru.
Игрок "Шинника" оказался в кабине лифта с несколькими украинцами. Члены "Миная" жестоко избили его, а когда дверь лифта открылась, к потасовке присоединились спортсмены из Ярославля. Разнимали их сотрудники правоохранительных органов.
Администрация Royal Seginus подтвердила факт массовой драки, но заверили, что обстановка в отеле быстро стабилизировалась.