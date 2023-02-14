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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В турецком отеле Royal Seginus подрались украинские и российские футболисты

Сегодня, 07:52
Чрезвычайное происшествие случилось в здании турецкого отеля Royal Seginus, в котором остановились спортсмены украинского клуба "Минай" и ярославской команды "Шинник".

Украинцы потребовали от тренера российского клуба спеть гимн Незалежной. В ответ тот предложил выйти на улицу и побеседовать тет-а-тет. Сотрудники отеля успешно урегулировали конфликт, но впоследствии футболисты все же устроили массовую драку, пишет Pravda.Ru.

Игрок "Шинника" оказался в кабине лифта с несколькими украинцами. Члены "Миная" жестоко избили его, а когда дверь лифта открылась, к потасовке присоединились спортсмены из Ярославля. Разнимали их сотрудники правоохранительных органов.

Администрация Royal Seginus подтвердила факт массовой драки, но заверили, что обстановка в отеле быстро стабилизировалась.

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