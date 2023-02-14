В турецком отеле Royal Seginus подрались украинские и российские футболисты

Украинцы потребовали от тренера российского клуба спеть гимн Незалежной. В ответ тот предложил выйти на улицу и побеседовать тет-а-тет. Сотрудники отеля успешно урегулировали конфликт, но впоследствии футболисты все же устроили массовую драку, пишет Pravda.Ru.