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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

Терапевт Доржиев: температура в 37°C может быть свойственна для здорового человека

Сегодня, 13:45
Температура тела – один из базовых показателей, который измеряют для определения состояния здоровья пациента. Ранее было установлено, что нормальная температура тела человека – 36,6°C, а если она поднимается хотя бы на несколько делений термометра, это сигнализирует о болезненном состоянии.

Как сообщает pravda.ru, некоторые граждане, как только температура превысит отметку в 37°C, начинают лечиться жаропонижающими средствами или даже антибиотиками, не обращаясь к врачу.

 

О том, какая температура тела на самом деле считается нормальной, изданию рассказал врач-терапевт поликлиники №2 Магадана Зандан Доржиев.

 

Доктор предпочитает оперировать понятием “нормальный диапазон температуры” вместо термина “нормальная температура”. Эксперт отмечает, что в течение суток показатели температуры тела могут варьироваться от 35,5°C до 37,2°C, и никакой причины для беспокойства при этом не должно возникать. Температура зависит от возраста человека, его веса и ежедневной физической нагрузки, климата и времени суток. Доржиев подчеркнул, что 37°C является нормальной температурой тела, а не повышенной. Жаропонижающие рекомендуется принимать после того, как температура превысит 38,5°C, а лечиться антибиотиками допустимо только после консультации с врачом. Антибиотик, его дозировку и продолжительность терапии подбирает врач. Бесконтрольный прием антибиотиков пациентом может спровоцировать возникновение антибиотикорезистентных инфекций.

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