Терапевт Доржиев: температура в 37°C может быть свойственна для здорового человека

Доктор предпочитает оперировать понятием “нормальный диапазон температуры” вместо термина “нормальная температура”. Эксперт отмечает, что в течение суток показатели температуры тела могут варьироваться от 35,5°C до 37,2°C, и никакой причины для беспокойства при этом не должно возникать. Температура зависит от возраста человека, его веса и ежедневной физической нагрузки, климата и времени суток. Доржиев подчеркнул, что 37°C является нормальной температурой тела, а не повышенной. Жаропонижающие рекомендуется принимать после того, как температура превысит 38,5°C, а лечиться антибиотиками допустимо только после консультации с врачом. Антибиотик, его дозировку и продолжительность терапии подбирает врач. Бесконтрольный прием антибиотиков пациентом может спровоцировать возникновение антибиотикорезистентных инфекций.