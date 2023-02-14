Автомобильное движение по улице Декабристов в Москве восстановлено после пожара

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Как сообщает газета “Известия”, сигнал о пожаре на СТО поступил ночью. В 02:58 возгорание было ликвидировано.
Источники сообщают, что во время тушения пожара вместе со спасательной техникой на месте ЧП дежурила лаборатория по изучению качества воздуха. Специалисты отметили, что превышения допустимой концентрации вредных веществ не было.
Всего в ликвидации возгорания участвовали 173 спасателя и 51 единица техники. Специалисты рассказали о том, что борьба с огнём была осложнена наличием на территории мастерской шин.