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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Арендаторы квартир в Сибири обнаружили, что стали порнозвездами

14 февраля 2023, 08:35
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
Арендодатель устанавливал в квартирах камеры видеонаблюдения без согласия жильцов.

Жители Кемерово внезапно узнали, что участвовали в производстве откровенного контента: сибиряки обнаружили, что в их квартирах были установлены камеры, снимающие все происходящее в квартире, в том числе и интимную жизнь арендаторов. Об этом сообщает портал «Сибдепо».

Оказалось, что камеры в квартирах стояли несколько лет, с декабря 2017 года по июнь 2019 года. Организаторы видеосъемки продавали полученные кадры за границу.

Как выяснилось, дистанционные порнорежиссеры орудовали в Кемерово и в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, организаторов незаконного бизнеса задержали. Расследование уголовных дел в отношении них заняло три года, теперь материалы дела передали в суд.

#Ольга Акамова#Камера#Запись#Съемка#Порно#Новости#Омская область#Омск#Видео
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