Арендаторы квартир в Сибири обнаружили, что стали порнозвездами

Жители Кемерово внезапно узнали, что участвовали в производстве откровенного контента: сибиряки обнаружили, что в их квартирах были установлены камеры, снимающие все происходящее в квартире, в том числе и интимную жизнь арендаторов. Об этом сообщает портал «Сибдепо».