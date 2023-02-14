Арендаторы квартир в Сибири обнаружили, что стали порнозвездами

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Жители Кемерово внезапно узнали, что участвовали в производстве откровенного контента: сибиряки обнаружили, что в их квартирах были установлены камеры, снимающие все происходящее в квартире, в том числе и интимную жизнь арендаторов. Об этом сообщает портал «Сибдепо».
Оказалось, что камеры в квартирах стояли несколько лет, с декабря 2017 года по июнь 2019 года. Организаторы видеосъемки продавали полученные кадры за границу.
Как выяснилось, дистанционные порнорежиссеры орудовали в Кемерово и в Волгограде. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, организаторов незаконного бизнеса задержали. Расследование уголовных дел в отношении них заняло три года, теперь материалы дела передали в суд.