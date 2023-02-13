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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В США сообщили о возможном инопланетном происхождении сбитых воздушных объектов

Сегодня, 14:55
Руководитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) Глен ван Херк заявил, что загадочные летающие объекты, которые на днях были сбиты над территорией Соединенных Штатов, могли иметь внеземное происхождение.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, который прошел в минувшее воскресенье, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.

Он подчеркнул, что предоставляет разведке и контрразведке вынести окончательное заключение по данному вопросу, но сам при этом не исключает никаких версий, в том числе — инопланетную, так как военные не сумели определить, каким образом три объекта держались в воздухе, как приводились в движение и откуда прилетели.

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