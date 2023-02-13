В США сообщили о возможном инопланетном происхождении сбитых воздушных объектов

Он подчеркнул, что предоставляет разведке и контрразведке вынести окончательное заключение по данному вопросу, но сам при этом не исключает никаких версий, в том числе — инопланетную, так как военные не сумели определить, каким образом три объекта держались в воздухе, как приводились в движение и откуда прилетели.