В США сообщили о возможном инопланетном происхождении сбитых воздушных объектов

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Об этом он сообщил в ходе брифинга, который прошел в минувшее воскресенье, пишут «Известия» со ссылкой на Reuters.
Он подчеркнул, что предоставляет разведке и контрразведке вынести окончательное заключение по данному вопросу, но сам при этом не исключает никаких версий, в том числе — инопланетную, так как военные не сумели определить, каким образом три объекта держались в воздухе, как приводились в движение и откуда прилетели.