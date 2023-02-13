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В Омске назвали незаконным отказ «Магнита» вывозить отходы после субботника

13 февраля 2023, 09:31
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске «Магнит» поплатился за отказ вывозить мусор после субботника

Компания пыталась доказать свою правоту, но ее доводы были отвергнуты.

Арбитражный суд признал законным решение омского УФАС России в отношении регионального оператора «Магнит»: летом прошлого года антимонопольщики признали незаконным отказ регоператора вывозить отходы после субботника в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе омского УФАС.

Компания утверждала, что не имеет права вывозить отходы в виде листьев и веток — они относятся к отдельной категории мусора, и заниматься транспортировкой таких отходов должны отдельные компании. Вдобавок к этому, если «Магнит» и согласиться вывозить такой мусор, будет делать это себе в убыток: вывоз отходов после субботников якобы не заложен в тариф, и потому омичи должны доплатить за эту услугу.

В итоге управляющие компании были вынуждены заключать договоры на вывоз такого мусора с третьими лицами и оплачивать работы за счет средств собственников жилья МКД, собранных за услуги по содержанию и ремонту жилья.

Региональное отделение УФАС посчитала такое поведение следствием доминирующего положения на рынке обращения с мусором. Действия регоператора ущемили интересы неопределенного круга лиц, в числе которых и жители, вышедшие на субботник. Именно по коллективным заявлениям председателей совета ряда МКД, председателя ТСЖ МКД в Омске и было возбуждено дело в омском УФАС, результатом которого стало предписание об устранении нарушения.

Тем не менее, «Магнит» решил продолжать отстаивать свою правоту и обратился в Арбитражный суд Омской области. Там встали на сторону УФАС и подтвердили, что «Магнит» злоупотребил своим доминирующим положением.

Рассмотрение заявления об оспаривании регоператором предписания Омского УФАС России приостановлено до вступления в силу решения суда по основному делу, отметили в пресс-службе регионального УФАС.

«Магнит» назвал некорректным решение омского УФАС о вывозе мусора после субботника
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#Ольга Акамова#Мусор#Вывоз мусора#Магнит#Регоператор#Субботник#Город#Новости#Омская область
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