В Омске назвали незаконным отказ «Магнита» вывозить отходы после субботника

Компания утверждала, что не имеет права вывозить отходы в виде листьев и веток — они относятся к отдельной категории мусора, и заниматься транспортировкой таких отходов должны отдельные компании. Вдобавок к этому, если «Магнит» и согласиться вывозить такой мусор, будет делать это себе в убыток: вывоз отходов после субботников якобы не заложен в тариф, и потому омичи должны доплатить за эту услугу.