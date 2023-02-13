В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В результате опознания тела выяснилось, что погибший был охотником, прибывшим в Хабаровский край с Сахалина, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на районную администрацию.
В течение длительного времени он не выходил на связь с родственниками, которые и обратились в правоохранительные органы. Останки мужчины были найдены неподалеку от поселения Нельма, которое расположено в устье одноименной реки. Наземного сообщения с поселением нет, добраться до него можно только по морю. На месте поисковый отряд обнаружил следы тигра.
Уточняется, что возле тела охотника нашли заряженный карабин с пулей в патроннике, он был в крови. Одежда на теле была разодрана, зафиксировано множество следов зубов и когтей хищника.