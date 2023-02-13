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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

Сегодня, 14:14
В Советско-Гаванском районе Хабаровского края найдено растерзанное тело охотника. На мужчину, приехавшего с Сахалина, напал тигр.

В результате опознания тела выяснилось, что погибший был охотником, прибывшим в Хабаровский край с Сахалина, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС и на районную администрацию.

В течение длительного времени он не выходил на связь с родственниками, которые и обратились в правоохранительные органы. Останки мужчины были найдены неподалеку от поселения Нельма, которое расположено в устье одноименной реки. Наземного сообщения с поселением нет, добраться до него можно только по морю. На месте поисковый отряд обнаружил следы тигра.

Уточняется, что возле тела охотника нашли заряженный карабин с пулей в патроннике, он был в крови. Одежда на теле была разодрана, зафиксировано множество следов зубов и когтей хищника.

#Происшествия
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