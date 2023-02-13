В Хабаровском крае тигр загрыз охотника

В течение длительного времени он не выходил на связь с родственниками, которые и обратились в правоохранительные органы. Останки мужчины были найдены неподалеку от поселения Нельма, которое расположено в устье одноименной реки. Наземного сообщения с поселением нет, добраться до него можно только по морю. На месте поисковый отряд обнаружил следы тигра.