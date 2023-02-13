Овчарка из Ногинска признана лучшей собакой-спасателем в РФ

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Обучением картера занималась вожатая служебных собак 46-й кинологической службы Ногинского спасательного центра МЧС России Ксения Трубникова. В настоящее время пес, за всю свою карьеру участвовавший во многих спасательных операциях, уже на пенсии. Об этом пишет 360tv.ru.
По словам Трубниковой, Картер искал пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве и заблудившихся в подмосковных лесах граждан. К слову, овчарка стала победителем по результатам отбора среди собак-спасателей МЧС по всей России, сумев за рекордно короткое время (44 секунды из возможных 20 минут) отыскать человека в лесу. Следующий результат — 18 минут, что говорит о высоких профессиональных качествах Картера и его желании работать, подытожила кинолог.