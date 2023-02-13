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Posted Сегодня, 09:45

Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Овчарка из Ногинска признана лучшей собакой-спасателем в РФ

Сегодня, 09:45
Немецкая овчарка по кличке Картер победила в конкурсе «Лучшие собаки России», в котором участвовали как служебные породы из Росгвардии, Минобороны, МВД и МЧС, так и декоративные.

Обучением картера занималась вожатая служебных собак 46-й кинологической службы Ногинского спасательного центра МЧС России Ксения Трубникова. В настоящее время пес, за всю свою карьеру участвовавший во многих спасательных операциях, уже на пенсии. Об этом пишет 360tv.ru.

По словам Трубниковой, Картер искал пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Орехово-Зуеве и заблудившихся в подмосковных лесах граждан. К слову, овчарка стала победителем по результатам отбора среди собак-спасателей МЧС по всей России, сумев за рекордно короткое время (44 секунды из возможных 20 минут) отыскать человека в лесу. Следующий результат — 18 минут, что говорит о высоких профессиональных качествах Картера и его желании работать, подытожила кинолог.

#Общество
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