Московская область вошла в топ-20 регионов РФ по качеству жизни

Как рассказал министр благоустройства Московской области (МО) Михаил Хайкин, в минувшем году было благоустроено семнадцать пешеходных зон, около двух десятков скверов, одиннадцать парков и набережных, а также полтора десятка пляжей. Кроме того, в рамках программы губернатора МО Андрея Воробьева были обустроены пять скейт-парков и восемь игровых зон, а также две сотни детских площадок, а по проекту «Светлый город» в 159 населенных пунктах появилось уличное освещение.