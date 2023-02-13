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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Московская область вошла в топ-20 регионов РФ по качеству жизни

Сегодня, 09:49
Агентство стратегических инициатив опубликовало рейтинг регионов России по качеству жизни, в котором Подмосковье вошло в двадцатку лучших.

Уточняется, что при формировании рейтинга учитывались свыше ста сорока показателей, в числе которых — доступность и качество образования и медицины, инфраструктура, чистота улиц, возможности для занятий искусством и спортом, условия для инвалидов, благоустройство и другие, пишет 360tv.ru.

Как рассказал министр благоустройства Московской области (МО) Михаил Хайкин, в минувшем году было благоустроено семнадцать пешеходных зон, около двух десятков скверов, одиннадцать парков и набережных, а также полтора десятка пляжей. Кроме того, в рамках программы губернатора МО Андрея Воробьева были обустроены пять скейт-парков и восемь игровых зон, а также две сотни детских площадок, а по проекту «Светлый город» в 159 населенных пунктах появилось уличное освещение.

#Общество
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