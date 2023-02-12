Общественный совет при омской полиции возглавил Александр Ремизов

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Прошло организационное заседание Общественного совета при областном Управлении МВД нового созыва. Члены органы избрали руководящее звено.
Председателем Общественного совета стал директор Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Омской области Александр Ремизов. Решение было единогласным.
Заместителями председателя стали Роман Кирсанов, доцент кафедры «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело» ОмГТУ, и Тамара Синичникова, директор «Гимназии № 26». Руководящее звено уполномочено на три года.
Также на заседании утвердили регламент работы и кодекс этики членов совета, сформировали профильные комиссии. Теперь участникам Общественного совета предстоит обсуждать актуальные тем, давать экспертные оценки работе омской полиции, принимать участие в акциях и проектах.