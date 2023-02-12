Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

Общественный совет при омской полиции возглавил Александр Ремизов

12 февраля 2023, 03:44
Фото: 1MI
иллюстрация
Определены также заместители председателя и формат работы.

Прошло организационное заседание Общественного совета при областном Управлении МВД нового созыва. Члены органы избрали руководящее звено.

Председателем Общественного совета стал директор Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Омской области Александр Ремизов. Решение было единогласным.

Заместителями председателя стали Роман Кирсанов, доцент кафедры «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело» ОмГТУ, и Тамара Синичникова, директор «Гимназии № 26». Руководящее звено уполномочено на три года.

Также на заседании утвердили регламент работы и кодекс этики членов совета, сформировали профильные комиссии. Теперь участникам Общественного совета предстоит обсуждать актуальные тем, давать экспертные оценки работе омской полиции, принимать участие в акциях и проектах.

#Полиция#Общество#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Окольными путями. Омский кинотеатр вывесил официальную афишу фильма MARVEL
Вчера, 05:49
«Молот Тора». В омской филармонии изготовили необычный музыкальный инструмент
Вчера, 04:02
В Омске отменили парад в честь Дня защитника отечества
Вчера, 03:15
«Химическая вонь на уничтожение». В Омске снова действует режим «черного неба»
Вчера, 05:01
Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
10 февраля 09:03
Ремонт за 28 миллионов. Сквер в центре Омска благоустроит компания из Тюмени
Вчера, 07:11