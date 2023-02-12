Миллиарды потерь. Сколько компаний в Омской области работают в убыток

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:43
Омскстат представил данные о состоянии организаций с январь по ноябрь 2022 года. Общая сумма сальдированного финансового результата — 60,5 миллиарда рублей. Это на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Прибыльными в регионе оказались 366 организаций, то есть 73,5% от общего числа. Общий размер прибыли — 67,3 миллиарда рублей, а значит на 3,8% больше.
Названы наиболее прибыльные отрасли: обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, оптовая и розничная торговля, ремонт автосредств.
А вот 132 организации в регионе работали в убыток. Общая сумма потерь — 6,7 миллиарда. Однако показатель все же меньше на 2,2%, чем за аналогичный период 2021 года.