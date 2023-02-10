В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Авария произошла утром 10 февраля на Ленинградском шоссе возле дома №112 в среднем ряду, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.
Сначала остановились две грузовые машины, после чего в них врезался легковой автомобиль. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По данным источника, в результате аварии погиб один человек.
Дептранс сообщил, что движение в сторону Московской области ограничено, автомобили проезжают по двум полосам из пяти возможных. По данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулась от Флотской улицы до места ДТП.