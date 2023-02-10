Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В Москве на Ленинградском шоссе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

Сегодня, 16:07
В Москве произошла авария, в результате которой один человек скончался. На Ленинградском шоссе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.

Авария произошла утром 10 февраля на Ленинградском шоссе возле дома №112 в среднем ряду, сообщает 360tv.ru со ссылкой на свой источник.

Сначала остановились две грузовые машины, после чего в них врезался легковой автомобиль. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По данным источника, в результате аварии погиб один человек.

Дептранс сообщил, что движение в сторону Московской области ограничено, автомобили проезжают по двум полосам из пяти возможных. По данным сервиса «Яндекс Карты», затор растянулась от Флотской улицы до места ДТП.

#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор Александр Бурков наградил главных спонсоров частичной мобилизации
Сегодня, 06:26
Сергея Головачева хотят привлечь к ответственности за долги пермского свинокомплекса
Сегодня, 05:16
Жители Омска отправились под стражу по подозрению в причастности ко взрыву дома
Сегодня, 10:42
Верховный суд отклонил жалобу юристов омской мэрии на Росприроднадзор
Сегодня, 04:13
Согласовывать митинги в Омске теперь будет Владимир Куприянов
Сегодня, 09:03
Приключения электроники. Как омский бизнес выживает под санкциями
Вчера, 08:36