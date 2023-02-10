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Posted 10 февраля 18:03

Published 10 февраля 18:03

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

С Григория Лепса сняли десятилетние санкции США

10 февраля 18:03
В США исключили из санкционных списков певца Григория Лепса.

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, Лепс оказался в санкционных списках американского Минфина весной 2013 года, однако на днях его фамилию убрали из перечня лиц, попавших под санкции. Таким образом, на Лепса больше не распространяется запрет на въезд в Америку и на ведение бизнеса с гражданами США, Тем не менее, Лепс продолжает оставаться в санкционных списках Евросоюза, куда его внесли в декабре 2022 года.

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