С Григория Лепса сняли десятилетние санкции США

Как пишет Infox со ссылкой на ТАСС, Лепс оказался в санкционных списках американского Минфина весной 2013 года, однако на днях его фамилию убрали из перечня лиц, попавших под санкции. Таким образом, на Лепса больше не распространяется запрет на въезд в Америку и на ведение бизнеса с гражданами США, Тем не менее, Лепс продолжает оставаться в санкционных списках Евросоюза, куда его внесли в декабре 2022 года.