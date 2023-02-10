Российские специалисты разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до 100%

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на публикацию РИА Новости. По информации источника из "Ростеха", отечественные предприятия в настоящее время активно наращивают производство снарядов и создают новые виды вооружения для военнослужащих, принимающих участие в СВО.
"Точность близка к 100-процентной, поражающая способность — очень высокая", — сообщил представитель государственной корпорации.
Новые боеприпасы позволят солдатам российской армии воспринимать тяжелое вооружение Запада как удобные цели, подчеркнул источник.
Напомним, ранее военный эксперт Вадим Казюлин выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы России обладают достаточными средствами для того, чтобы вести эффективную борьбу с танками Военного Альянса. Армия РФ сможет прибегнуть к боеприпасам "Краснополь" советских времен, которые ликвидируют бронетехнику с первых выстрелов, подчеркнул специалист.