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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Российские специалисты разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до 100%

Сегодня, 12:03
В России продолжается разработка высокоточных боеприпасов, обладающих способностью поражать немецкие танки Leopard и американские Abrams.

Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на публикацию РИА Новости. По информации источника из "Ростеха", отечественные предприятия в настоящее время активно наращивают производство снарядов и создают новые виды вооружения для военнослужащих, принимающих участие в СВО.

"Точность близка к 100-процентной, поражающая способность — очень высокая", — сообщил представитель государственной корпорации.

Новые боеприпасы позволят солдатам российской армии воспринимать тяжелое вооружение Запада как удобные цели, подчеркнул источник.

Напомним, ранее военный эксперт Вадим Казюлин выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы России обладают достаточными средствами для того, чтобы вести эффективную борьбу с танками Военного Альянса. Армия РФ сможет прибегнуть к боеприпасам "Краснополь" советских времен, которые ликвидируют бронетехнику с первых выстрелов, подчеркнул специалист.

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