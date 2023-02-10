Российские специалисты разрабатывают боеприпасы с точностью поражения до 100%

Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на публикацию РИА Новости. По информации источника из "Ростеха", отечественные предприятия в настоящее время активно наращивают производство снарядов и создают новые виды вооружения для военнослужащих, принимающих участие в СВО.