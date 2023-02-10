Аналитики бьют тревогу: За год в РФ закрылись сотни магазинов электроники

В 2020 году был отмечен рост числа магазинов на 7%, в 2021 году – на 11%. В 2022 эта цифра уменьшилась на 5%. Изменения особенно заметны в больших городах, которые были лидерами по числу магазинов техники (Москва, Петербург, Красноярск). Ситуацию эксперты в первую очередь связывают с переходом многих продавцов и покупателей на онлайн-площадки.