Аналитики бьют тревогу: За год в РФ закрылись сотни магазинов электроники

Posted 10 февраля 15:38
Published 10 февраля 15:38
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Первое за 15 лет снижение числа магазинов электроники отмечено в России в 2022 году, пишет Infox со ссылкой на РБК. Сообщается, что прежде число оффлайн-магазинов с гаджетами и техникой только росло.
В 2020 году был отмечен рост числа магазинов на 7%, в 2021 году – на 11%. В 2022 эта цифра уменьшилась на 5%. Изменения особенно заметны в больших городах, которые были лидерами по числу магазинов техники (Москва, Петербург, Красноярск). Ситуацию эксперты в первую очередь связывают с переходом многих продавцов и покупателей на онлайн-площадки.