Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз

3 февраля специалист из Нидерландов спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,5 в центре и на юге Турции, Ливана, Иордании и Сирии. Спустя три дня произошло землетрясение с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш. В Турции погибли 12 391 человек, в Сирии жертвами стихии стали 1200 человек.