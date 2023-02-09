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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз

Сегодня, 14:25
По мнению сейсмолога из Нидерландов Франка Хугербитса, на Ближнем Востоке изменится геодинамическая обстановка по причине серии землетрясений в Турции.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на запись сейсмолога в его Twitter.

Франк Хугербитс утверждает, что регион меняется: землетрясения в центре Турции обусловили изменения в распределении напряжения по региону. Таким образом, считает эксперт, сейсмическая активность начала распространяться до Палестины. Сейсмолог считает, что геодинамическая обстановка на Ближнем Востоке станет другой.

3 февраля специалист из Нидерландов спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,5 в центре и на юге Турции, Ливана, Иордании и Сирии. Спустя три дня произошло землетрясение с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш. В Турции погибли 12 391 человек, в Сирии жертвами стихии стали 1200 человек.

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