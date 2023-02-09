Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог озвучил новый прогноз

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на запись сейсмолога в его Twitter.
Франк Хугербитс утверждает, что регион меняется: землетрясения в центре Турции обусловили изменения в распределении напряжения по региону. Таким образом, считает эксперт, сейсмическая активность начала распространяться до Палестины. Сейсмолог считает, что геодинамическая обстановка на Ближнем Востоке станет другой.
3 февраля специалист из Нидерландов спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,5 в центре и на юге Турции, Ливана, Иордании и Сирии. Спустя три дня произошло землетрясение с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш. В Турции погибли 12 391 человек, в Сирии жертвами стихии стали 1200 человек.