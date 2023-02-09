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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Политолог прокомментировал слух об искусственном происхождении землетрясения в Турции

Сегодня, 08:44
Иранский журналист Хаял Муаззин считает, что масштабное землетрясение в Турции может иметь искусственный характер. Он заявил, что Вашингтон мог использовать для организации катастрофы тектоническое оружие. Эту теорию прокомментировал замглавы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт заявил, что ориентироваться необходимо на горе населения Турции, реакцию и происходящие на фоне трагедии перемены. Об этом сообщает pravda.ru.

 

Политолог подчеркнул, что Москва оперативно вызвалась помогать Турции и Сирии, направив в пострадавшие районы свои группы спасателей.

 

При этом эксперт обращает внимание на то, что Запад не стремится оказать помощь пострадавшим государствам, и это можно объяснить возрастающим напряжением между странами коллективного Запада и турецким правительством. Шаповалов предсказывает, что данный кризис будет только набирать обороты.

 

Политолог считает, что действующий президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган становится все менее удобным для Запада – это вызывает стремление ослабить его влияние, в том числе, и незаконными способами.

 

Катастрофа, которая сейчас развернулась в Турции, позволит Западу пошатнуть престиж главы государства в преддверии предстоящих выборов и несколько дестабилизировать ситуацию.

 

Шаповалов также напоминает, что в республике несколько лет назад уже произошла попытка государственного переворота, к чему с большой долей вероятности могли быть причастны США.

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