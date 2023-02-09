Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
Эксперт заявил, что ориентироваться необходимо на горе населения Турции, реакцию и происходящие на фоне трагедии перемены. Об этом сообщает pravda.ru.
Политолог подчеркнул, что Москва оперативно вызвалась помогать Турции и Сирии, направив в пострадавшие районы свои группы спасателей.
При этом эксперт обращает внимание на то, что Запад не стремится оказать помощь пострадавшим государствам, и это можно объяснить возрастающим напряжением между странами коллективного Запада и турецким правительством. Шаповалов предсказывает, что данный кризис будет только набирать обороты.
Политолог считает, что действующий президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган становится все менее удобным для Запада – это вызывает стремление ослабить его влияние, в том числе, и незаконными способами.
Катастрофа, которая сейчас развернулась в Турции, позволит Западу пошатнуть престиж главы государства в преддверии предстоящих выборов и несколько дестабилизировать ситуацию.
Шаповалов также напоминает, что в республике несколько лет назад уже произошла попытка государственного переворота, к чему с большой долей вероятности могли быть причастны США.