Политолог прокомментировал слух об искусственном происхождении землетрясения в Турции

При этом эксперт обращает внимание на то, что Запад не стремится оказать помощь пострадавшим государствам, и это можно объяснить возрастающим напряжением между странами коллективного Запада и турецким правительством. Шаповалов предсказывает, что данный кризис будет только набирать обороты.