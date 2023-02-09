На звание «Ветеран труда Иркутской области» претендуют 10 тысяч жителей региона

По данным пресс-службы министерства социальной защиты региона, согласно новым правилам, на получение звания теперь могут рассчитывать граждане, у которых нет наград или особого статуса. Единственное условие - житель региона должен иметь рабочий стаж в Приангарье: мужчина не менее 45 лет, женщина не менее 40.