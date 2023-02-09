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Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

На звание «Ветеран труда Иркутской области» претендуют 10 тысяч жителей региона

Сегодня, 17:00
В региональные отделения управления соцзащиты с начала года было подано более десяти тысяч заявлений от граждан на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской области».

INFOX.ru со ссылкой на irk.aif.ru сообщает, что с 1 января 2023 года порядок присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области» изменился.

По данным пресс-службы министерства социальной защиты региона, согласно новым правилам, на получение звания теперь могут рассчитывать граждане, у которых нет наград или особого статуса. Единственное условие - житель региона должен иметь рабочий стаж в Приангарье: мужчина не менее 45 лет, женщина не менее 40.

Также сообщается, что ветеранам боевых действий в Приангарье будут компенсировать лечение на курортах.

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