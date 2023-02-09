Бригада «скорой» на Кубани добралась до пациента в электричке

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Как пишет «Правду.Ру», скорая помощь выехала из города Горячий Ключ. Снегопад помешал передвижению на автомобиле. Чтобы добраться до Долины очарования фельдшерам пришлось воспользоваться альтернативным транспортом.
В сопровождении сотрудников полиции и МЧС бригада скорой села в электричку.
По словам Миньковой, пациенту требовалась срочная медпомощь, поэтому медики решили не терять времени. Помощь оказал также житель из соседней деревни. На приспособленном для экстремальной езды авто он перевез пациента и медработников через русло реки, где их ждала карета скорой помощи.
Переправляться через реку пришлось потому, что обратный поезд должен был отправляться только через пять часов. Благодаря самоотверженности медиков жизни пациента ничего не угрожает.