Бригада «скорой» на Кубани добралась до пациента в электричке

По словам Миньковой, пациенту требовалась срочная медпомощь, поэтому медики решили не терять времени. Помощь оказал также житель из соседней деревни. На приспособленном для экстремальной езды авто он перевез пациента и медработников через русло реки, где их ждала карета скорой помощи.