Юрист рассказал, какую ответственность понесет школьница, порезавшая одноклассницу

Одновременно с этим Князев отметил, что родители агрессивной девочки должны будут нести материальную ответственность: оплатить пострадавшей лечение или же, при самом неблагоприятном исходе, ее похороны. Кроме того, семья раненой может получить деньги в качестве моральной компенсации, подчеркнул он.