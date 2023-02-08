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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

Юрист рассказал, какую ответственность понесет школьница, порезавшая одноклассницу

Сегодня, 17:54
Адвокат Андрей Князев сообщил, что пятиклассницу, которая в школе города Химки Московской области нанесла множественные ножевые ранения своей сверстнице, могут отправить в спецучреждение.

Он пояснил, что уголовная ответственность школьнице не угрожает, однако ее могут поставить на учет инспекции по делам несовершеннолетних или отправить в учреждение для совершивших правонарушения до четырнадцати лет, пишет Pravda.Ru.

Одновременно с этим Князев отметил, что родители агрессивной девочки должны будут нести материальную ответственность: оплатить пострадавшей лечение или же, при самом неблагоприятном исходе, ее похороны. Кроме того, семья раненой может получить деньги в качестве моральной компенсации, подчеркнул он.

Кроме того, если в ходе расследования выяснится, что несовершеннолетняя правонарушительница уже ранее была замечена в чем-то подобном, ее отца и мать могут лишить родительских прав.

Ранее в Минздраве Химок сообщили, что раненая девочка находится в тяжелом состоянии.

#Происшествия
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