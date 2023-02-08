Юрист рассказал, какую ответственность понесет школьница, порезавшая одноклассницу

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Он пояснил, что уголовная ответственность школьнице не угрожает, однако ее могут поставить на учет инспекции по делам несовершеннолетних или отправить в учреждение для совершивших правонарушения до четырнадцати лет, пишет Pravda.Ru.
Одновременно с этим Князев отметил, что родители агрессивной девочки должны будут нести материальную ответственность: оплатить пострадавшей лечение или же, при самом неблагоприятном исходе, ее похороны. Кроме того, семья раненой может получить деньги в качестве моральной компенсации, подчеркнул он.
Кроме того, если в ходе расследования выяснится, что несовершеннолетняя правонарушительница уже ранее была замечена в чем-то подобном, ее отца и мать могут лишить родительских прав.
Ранее в Минздраве Химок сообщили, что раненая девочка находится в тяжелом состоянии.