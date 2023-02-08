В январе выросло количество объявлений о продаже премиальных автомобилей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Активнее всего владельцы стараются продать машины, приобретённые в течение трёх последних лет. Об этом рассказали аналитики платформы “Авито Авто”. Существенно выросло число объявлений о продаже Bentley, Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce. Причина, прежде всего, в сложности обслуживания. Для некоторых моделей невозможность обновления программного обеспечения является критичной, пишет газета “Известия”.
Большая часть владельцев люксовых машин привыкла, что обслуживание дорогих машин не требует от них усилий. Если же они ездили с водителем, то не сталкивались с проблемой техобслуживания или ремонта. Сейчас время ремонта значительно увеличилось, так как некоторые оригинальные детали приходится ждать по месяцу или дольше.КРоме этого некоторые машины сейчас содержать очень дорого, отсюда стремление пересесть на более практичную модель.
Увеличение числа объявлений о продаже премиальных машин было зафиксировано ещё в 2022 году. Тогда рост составил 55% по сравнению с 2021-м. Наибольшее число объявлений касалось автомобилей следующих моделей: Mercedes-Benz E-класса, BMW 5 серии, BMW X5, BMW 3 серии и Lexus RX.
Одновременно растёт и интерес покупателей. В январе прошлого года спрос на люкс-класс вырос на 17%, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. А в премиальном сегменте рост составил 11%, а если речь шла о машинах возрастом до 3-х лет, то спрос вырос на 27%.
Объясняется это тем, что новые машины стоят гораздо дороже подержанных, при этом пробег у Б/У-машин часто небольшой, особенно если машина не очень возрастная.
Часть экспертов оспаривает выводы аналитиков “Авито Авто”. Они говорят о том, что автомобильный рынок России существенно просел. Поэтому, даже если машина продаётся ниже рыночной цены, покупатели не находятся месяцами.
Главные потребители премиум и люкс авто в нынешних условиях – перекупщики, которые рассчитывают получить прибыль на скором росте цен и последующей перепродаже, считает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин. Для них сейчас золотое время. Они могут приобрести машину по очень выгодной цене, пользуясь проблемами владельца, и продать со значительной наценкой тем, кого не пугают возникшие сложности.
Еще одна категория покупателей — те, кто уже владеет машиной аналогичной марки и намерен использовать вторую в качестве донора деталей, чтобы не зависеть от сроков поставок оригинальных запчастей в автосервисы.