В январе выросло количество объявлений о продаже премиальных автомобилей

Большая часть владельцев люксовых машин привыкла, что обслуживание дорогих машин не требует от них усилий. Если же они ездили с водителем, то не сталкивались с проблемой техобслуживания или ремонта. Сейчас время ремонта значительно увеличилось, так как некоторые оригинальные детали приходится ждать по месяцу или дольше.КРоме этого некоторые машины сейчас содержать очень дорого, отсюда стремление пересесть на более практичную модель.