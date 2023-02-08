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Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В США участились случаи нарушения соглашения о штаб-квартире ООН

Сегодня, 17:00
Россия собирается добиваться запуска процедуры арбитража против США по причине несоблюдения соглашения о статусе пребывания штаб-квартиры ООН.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на РИА «Новости» и на заявление директора департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева.

По словам Ильичева, в последнее время участились случаи нарушения со стороны США, и эти действия заставляют сомневаться в обоснованности права на сохранение статуса государства, на территории которого расположены ключевые офисы ООН.

Говоря о нарушениях, Петр Ильичев уточнил, что речь идет о невыдаче виз делегатам для участия в мероприятиях по линии ООН без объективных причин, об активизации ограничений на передвижения иностранных дипломатов, работающих в Нью-Йорке. Также, по словам Ильичева, отмечаются «рейдерские» захваты собственности дипломатических представителей, а это — нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Как отметил Петр Ильичев, жертвой произвола со стороны США стала не только Россия, но и другие «неугодные» страны, которые обращают внимание на неправомерное поведение представителей государства во время дискуссий.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что Россия планирует добиваться от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запуска процедуры арбитража против США, предусмотренной соглашением от 1947 года. Такими полномочиями, заверил Ильичев, генеральный секретарь ООН обладает.

#Алина Ибрагимова#Политика
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