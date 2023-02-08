В США участились случаи нарушения соглашения о штаб-квартире ООН

Говоря о нарушениях, Петр Ильичев уточнил, что речь идет о невыдаче виз делегатам для участия в мероприятиях по линии ООН без объективных причин, об активизации ограничений на передвижения иностранных дипломатов, работающих в Нью-Йорке. Также, по словам Ильичева, отмечаются «рейдерские» захваты собственности дипломатических представителей, а это — нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.