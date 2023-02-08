В Госдуме рассказали о мерах поддержки жителей новых территорий

По информации депутата, с 1 марта для жителей новых регионов при назначении пенсии по закону РФ предусмотрена возможность, позволяющая им увеличить сумму выплат до среднероссийского размера. Помимо этого, вводятся отдельные правила для расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, пособия по уходу за ребенком.