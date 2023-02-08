В Госдуме рассказали о мерах поддержки жителей новых территорий

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Как сообщили «Народные Новости», депутат Госдумы Тамара Фролова заявила о значимости подобных законодательных норм для новых территорий.
Она отметила, что законами закрепляются меры соцподдержки, пенсионного, соцстрахования, соцобеспечения, дополнительного материального обеспечения, в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.
По информации депутата, с 1 марта для жителей новых регионов при назначении пенсии по закону РФ предусмотрена возможность, позволяющая им увеличить сумму выплат до среднероссийского размера. Помимо этого, вводятся отдельные правила для расчета пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, пособия по уходу за ребенком.
Законодательные изменения являются значимым шагом для восстановления правового поля в новых регионах.