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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Специалист дала рекомендации по уходу за зубами

Сегодня, 17:28
Внештатный детский специалист-стоматолог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Лариса Кисельникова рассказала, как правильно ухаживать за полостью рта, чтобы сохранить здоровье зубов.

Она пояснила, что стоматологические заболевания могут развиваться по самым разным причинам, и чтобы избежать их появления необходимо посещать врача не реже, чем раз в полгода, пишут «Известия» со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам Кисельниковой, это нужно делать даже если жалоб нет — просто для профилактики. Профилактические визиты к стоматологу помогут предотвратить развитие кариеса, который представляет собой инфекционное, диетозависимое заболевание, связанное с микробной биопленкой.

Эксперт отметила, что важно приучать малышей правильно ухаживать за зубами с самого раннего возраста, так как гигиена полости рта у детей очень важна и оказывает влияние на состояние постоянных зубов в будущем. Тем более, что в наши дни существует немало детских средств гигиены, включая специальные напальчники, детские зубные щетки и пасты.

Стоматолог также предостерегла граждан от использования зубочисток, поскольку последние могут повредить нежные десны. Она посоветовала для очищения полости рта пользоваться зубными нитями (флоссами) и ирригаторами.

#Общество
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