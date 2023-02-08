Специалист дала рекомендации по уходу за зубами

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Она пояснила, что стоматологические заболевания могут развиваться по самым разным причинам, и чтобы избежать их появления необходимо посещать врача не реже, чем раз в полгода, пишут «Известия» со ссылкой на Lenta.Ru.
По словам Кисельниковой, это нужно делать даже если жалоб нет — просто для профилактики. Профилактические визиты к стоматологу помогут предотвратить развитие кариеса, который представляет собой инфекционное, диетозависимое заболевание, связанное с микробной биопленкой.
Эксперт отметила, что важно приучать малышей правильно ухаживать за зубами с самого раннего возраста, так как гигиена полости рта у детей очень важна и оказывает влияние на состояние постоянных зубов в будущем. Тем более, что в наши дни существует немало детских средств гигиены, включая специальные напальчники, детские зубные щетки и пасты.
Стоматолог также предостерегла граждан от использования зубочисток, поскольку последние могут повредить нежные десны. Она посоветовала для очищения полости рта пользоваться зубными нитями (флоссами) и ирригаторами.