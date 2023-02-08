Специалист дала рекомендации по уходу за зубами

Эксперт отметила, что важно приучать малышей правильно ухаживать за зубами с самого раннего возраста, так как гигиена полости рта у детей очень важна и оказывает влияние на состояние постоянных зубов в будущем. Тем более, что в наши дни существует немало детских средств гигиены, включая специальные напальчники, детские зубные щетки и пасты.