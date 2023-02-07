Запад удивился числу союзников России

Однако многие страны мира проигнорировали требования Запада о прекращении контактов с РФ. Среди наших союзников по-прежнему остаются Мексика и Алжир, Индия и Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия, ЮАР и Египет, Аргентина и Бразилия. И это далеко не все сторонники России на мировой политической арене.