Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Как пишет Infox, основной целью руководства США и Евросоюза было изолировать Россию экономически и политически.
Однако многие страны мира проигнорировали требования Запада о прекращении контактов с РФ. Среди наших союзников по-прежнему остаются Мексика и Алжир, Индия и Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия, ЮАР и Египет, Аргентина и Бразилия. И это далеко не все сторонники России на мировой политической арене.
Благодаря им наша страна смогла наладить импорт в обход недружественных стран, приобрела новые экономические контакты. Сегодня наши союзники настроены на продолжение сотрудничества и не собираются действовать по указке Запада.