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Posted Сегодня, 04:40

Published Сегодня, 04:40

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Запад удивился числу союзников России

Сегодня, 04:40
В США, похоже, признали, что план по изоляции России провалился.

Как пишет Infox, основной целью руководства США и Евросоюза было изолировать Россию экономически и политически.

Однако многие страны мира проигнорировали требования Запада о прекращении контактов с РФ. Среди наших союзников по-прежнему остаются Мексика и Алжир, Индия и Китай, ОАЭ и Саудовская Аравия, ЮАР и Египет, Аргентина и Бразилия. И это далеко не все сторонники России на мировой политической арене.

Благодаря им наша страна смогла наладить импорт в обход недружественных стран, приобрела новые экономические контакты. Сегодня наши союзники настроены на продолжение сотрудничества и не собираются действовать по указке Запада.

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