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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

В Сирии около 20 террористов могли сбежать из тюрьмы после землетрясения

Сегодня, 14:17
В Сирии из тюрьмы во время землетрясения могли сбежать 20 заключенных, которые предположительно причастны к деятельности «Исламского государства»*.

Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на заявление журналистов издания AFP, побег был совершен 6 февраля утром и мог быть связан с прошедшим землетрясением. После него в тюрьме начался мятеж, и, воспользовавшись ситуацией, заключенные могли сбежать.

Тюрьма, пострадавшая от землетрясения, находится в городе Раджу. В результате подземных толчков у зданий треснули двери и стены. Тюрьма находится под контролем протурецких группировок, количество заключенных — порядка двух тысяч человек, из которых больше половины подозреваются в причастности к деятельности «Исламского государства»*.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.

#Происшествия#В мире
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