В Сирии около 20 террористов могли сбежать из тюрьмы после землетрясения

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на заявление журналистов издания AFP, побег был совершен 6 февраля утром и мог быть связан с прошедшим землетрясением. После него в тюрьме начался мятеж, и, воспользовавшись ситуацией, заключенные могли сбежать.
Тюрьма, пострадавшая от землетрясения, находится в городе Раджу. В результате подземных толчков у зданий треснули двери и стены. Тюрьма находится под контролем протурецких группировок, количество заключенных — порядка двух тысяч человек, из которых больше половины подозреваются в причастности к деятельности «Исламского государства»*.
*«Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещенные в России.