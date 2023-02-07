В Сирии около 20 террористов могли сбежать из тюрьмы после землетрясения

Тюрьма, пострадавшая от землетрясения, находится в городе Раджу. В результате подземных толчков у зданий треснули двери и стены. Тюрьма находится под контролем протурецких группировок, количество заключенных — порядка двух тысяч человек, из которых больше половины подозреваются в причастности к деятельности «Исламского государства»*.