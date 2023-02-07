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В Перми, в лаборатории ПЦБК, выяснили, сколько раз можно перерабатывать гофрокартон

7 февраля 2023, 09:27
Фото: пресс-служба ПЦБК
В Пермской ЦБК представили результаты эксперимента по изучению жизненных циклов гофрокартона. Исследование проводилось в стенах лаборатории компании. Специалисты выяснили, что первичное волокно выдерживает до восьми циклов переработки.

В случае применения внутримассной проклейки число циклов возрастает до 12. Эксперимент длился в течение полутора месяцев.

Заказчиком исследования стал Российский экологический оператор (РЭО), который подписал договор с ПНИПУ. В качестве подрядчика Пермский политех выбрал лабораторию ПЦБК, поскольку она оборудована современными техническими средствами и в ней работают высококвалифицированные сотрудники, пишет properm.ru.

По словам Екатерины Белкиной, завлабораторией ПЦБК, эта исследовательская работа, направленная на комплексную оценку поведения волокон при их переработке, стала первой в своем роде. Благодаря эксперименту удалось не только определить структурные изменения волокон, но и изучить влияние на них химреагентов, характера размола и фактора старения. Для лаборатории и для ПЦБК в целом эксперимент стал новым опытом и возможностью продемонстрировать высокую квалификацию персонала.

Юрий Марков, гендиректор ПЦБК, рассказал, что за последние 20 лет в Российской Федерации переработка макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон) достигла 90%. Гофрокартон также является вторсырьем для Пермской ЦБК. Такие показатели говорят о том, что порядка 4 млн тонн макулатуры каждый год отправляется на переработку, а не на полигоны. В ПЦБК две картоноделательные машины работают полностью на вторсырье. Макулатурные тарные картоны ни в чем не уступают целлюлозным по качеству, подчеркнул глава компании.

РЭО и ученые высоко оценили результаты эксперимента, проведенного в лаборатории ПЦБК.

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