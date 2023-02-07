В Перми, в лаборатории ПЦБК, выяснили, сколько раз можно перерабатывать гофрокартон

Юрий Марков, гендиректор ПЦБК, рассказал, что за последние 20 лет в Российской Федерации переработка макулатуры марки МС-5Б (гофрокартон) достигла 90%. Гофрокартон также является вторсырьем для Пермской ЦБК. Такие показатели говорят о том, что порядка 4 млн тонн макулатуры каждый год отправляется на переработку, а не на полигоны. В ПЦБК две картоноделательные машины работают полностью на вторсырье. Макулатурные тарные картоны ни в чем не уступают целлюлозным по качеству, подчеркнул глава компании.