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Published Сегодня, 02:52

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Updated Сегодня, 02:53

В Омске в ДТП пострадали мама с 5-летней дочкой

7 февраля 2023, 02:52
Фото: УГИБДД по Омской области
Авария произошла на перекрестке
Столкновение, по данным госавтоиспекторов, произошло по вине 37-летнего водителя автомобиля KIA.

В Омске в региональной Госавтоинспекции инициировали проверку из-за серьезного ДТП на перекрестке улиц Олега Кошевого и Торговой в Старом Кировске, где минувшим вечером пострадали 36-летняя женщина и ее 5-летняя дочка.

«Предварительно установлено, что 37-летний мужчина за рулем автомобиля KIA на перекрестке столкнулся с Nissan, которым управляла 36-летняя женщина», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.

В результате аварии помощь медиков понадобилась женщине-водителю Nissan и ее 5-летней пассажирке.

Пострадали женщина и 5-летний ребенок
Фото: УИБДД по Омской области
#Василий Попов#ЧП#Авария#ДТП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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