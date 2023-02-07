В Омске в ДТП пострадали мама с 5-летней дочкой

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В Омске в региональной Госавтоинспекции инициировали проверку из-за серьезного ДТП на перекрестке улиц Олега Кошевого и Торговой в Старом Кировске, где минувшим вечером пострадали 36-летняя женщина и ее 5-летняя дочка.
«Предварительно установлено, что 37-летний мужчина за рулем автомобиля KIA на перекрестке столкнулся с Nissan, которым управляла 36-летняя женщина», – пояснили Городу55 в УГИБДД по Омской области.
В результате аварии помощь медиков понадобилась женщине-водителю Nissan и ее 5-летней пассажирке.