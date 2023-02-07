В Омске в ДТП пострадали мама с 5-летней дочкой

В Омске в региональной Госавтоинспекции инициировали проверку из-за серьезного ДТП на перекрестке улиц Олега Кошевого и Торговой в Старом Кировске, где минувшим вечером пострадали 36-летняя женщина и ее 5-летняя дочка.