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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Россияне с рассеянным склерозом начали испытывать дефицит важного лекарства

Сегодня, 13:37
В Россию так и не завезли препарат от рассеянного склероза, который помогает пациентам остановить развитие серьезной болезни. Теперь здоровье и жизни тысяч россиян могут оказаться в опасности.

Как сообщает pravda.ru, ссылаясь на РИА Новости, система обеспечения жизненно важными лекарствами в РФ серьезно пострадала за последний год, что может негативно отразиться на тысячах пациентов, у который диагностирован рассеянный склероз – постепенно развивающаяся нейродегенеративная болезнь, которая прогрессирует по мере исчезновения миелиновой защитной оболочки вокруг нервов. Развивающийся рассеянный склероз мешает больному контролировать свое тело, затрудняет движения и в конечном счете превращает человека в инвалида. Чтобы замедлить развитие рассеянного склероза, врачи прописывает мощные препараты, включая и сипонимод (“Кайендра”), который признан одним из самых эффективных.

 

В 2021 году данный препарат был внесен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Медикаменты из этого реестра назначают пациентам доктора врачебной комиссии, а покупаются они за счет средств казны конкретного региона или самим пациентом. При этом лечение сипонимодом в течение года обойдется больному в 800 тысяч рублей. Региональные бюджеты не имеют достаточных для обеспечения жителей таким лечением средств, а федеральный бюджет также не в состоянии выделить ресурсы на такую терапию.

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