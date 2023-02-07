Россияне с рассеянным склерозом начали испытывать дефицит важного лекарства

В 2021 году данный препарат был внесен в список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Медикаменты из этого реестра назначают пациентам доктора врачебной комиссии, а покупаются они за счет средств казны конкретного региона или самим пациентом. При этом лечение сипонимодом в течение года обойдется больному в 800 тысяч рублей. Региональные бюджеты не имеют достаточных для обеспечения жителей таким лечением средств, а федеральный бюджет также не в состоянии выделить ресурсы на такую терапию.