Исследование показало, что убирать кухню для фигуры полезнее, чем танцевать

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Согласно данных исследования, при уборке кухни в течение 50 минут тратится больше калорий, чем во время занятий бальными танцами или велосипедной езде в течении такого же времени. Об этом пишет Pravda.Ru.
В ходе проведенного эксперимента десять профессиональных уборщиков носили специальные браслеты с мониторингом калорий. Так, при уборке кухни человеческий организм тратит 276 калорий, ванной комнаты - 173, спальни - 154.
Однако, в результате исследования профессор пришла к выводу, что хотя уборка по дому и “заставляет сердце стучать быстрее”, она не очень сильно помогает худеть, так как задействует небольшое количество мышц.