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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Исследование показало, что убирать кухню для фигуры полезнее, чем танцевать

Сегодня, 13:43
По мнению профессора Аманды Дейли из университета Лафборо (Великобритания), чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо чаще наводить порядок на кухне.

Согласно данных исследования, при уборке кухни в течение 50 минут тратится больше калорий, чем во время занятий бальными танцами или велосипедной езде в течении такого же времени. Об этом пишет Pravda.Ru.

 

В ходе проведенного эксперимента десять профессиональных уборщиков носили специальные браслеты с мониторингом калорий. Так, при уборке кухни человеческий организм тратит 276 калорий, ванной комнаты - 173, спальни - 154.

 

Однако, в результате исследования профессор пришла к выводу, что хотя уборка по дому и “заставляет сердце стучать быстрее”, она не очень сильно помогает худеть, так как задействует небольшое количество мышц.

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