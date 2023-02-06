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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

В Турции в двух провинциях из-за землетрясения приостановлена подача газа

6 февраля 2023, 12:48
Фото: pxhere.com
В двух районах Турции отсутствует газоснабжение из-за землетрясения. Соответствующее заявление сделала местная нефтегазовая компания «Боташ».

В заявлении уточняется, что в провинциях Кахраманмараш и Хатай временно прекращена подача газа в качестве меры предосторожностия, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Специалисты компании и их помощники в настоящее время осуществляют работы с целью возобновления газоснабжения регионов в безопасном режиме.

Как уточняют представители компании «Боташ», в результате землетрясения не были повреждены трубопроводы на юго-востоке страны — это выяснилось по итогам проверки нитей подачи топлива.

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