В Турции в двух провинциях из-за землетрясения приостановлена подача газа

В заявлении уточняется, что в провинциях Кахраманмараш и Хатай временно прекращена подача газа в качестве меры предосторожностия, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Специалисты компании и их помощники в настоящее время осуществляют работы с целью возобновления газоснабжения регионов в безопасном режиме.