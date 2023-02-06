В Турции в двух провинциях из-за землетрясения приостановлена подача газа

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В заявлении уточняется, что в провинциях Кахраманмараш и Хатай временно прекращена подача газа в качестве меры предосторожностия, сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС. Специалисты компании и их помощники в настоящее время осуществляют работы с целью возобновления газоснабжения регионов в безопасном режиме.
Как уточняют представители компании «Боташ», в результате землетрясения не были повреждены трубопроводы на юго-востоке страны — это выяснилось по итогам проверки нитей подачи топлива.