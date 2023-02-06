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Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Омский депимущества проиграл в тяжбе, связанной с недостроем на Жукова

6 февраля 2023, 10:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Суд постановил, что «дочка» «Промсвязьбанка» ничего не должна городской администрации.

Арбитражный суд Московского округа принял решение по кассационной жалобе департамента имущественных отношений администрации Омска. Речь о тяжбе омских чиновников с управляющей компанией «Промсвязь», дочерней структурой «Промсвязьбанка», начавшейся в феврале прошлого года.

Департамент подал иск о взыскании долга за землю, находившуюся когда-то в аренде у «Промсвязи». Это участок на улице Жукова с кадастровым номером 55:36:090 108:80. На нём началось строительство торгово-развлекательного центра, которое остановилось на 20%. В конце 2019 года городская администрация направила уведомление о прекращении арендного договора, но земля, по ее данным, осталась в фактическом пользовании арендатора. За это пользование «Промсвязь» и должна была заплатить 7 млн рублей.

Суд пришел к выводу, что ответчик «по объективным причинам» не мог владеть и пользоваться участком после расторжения договора, а поэтому отклонил иск. В депимущества с этим не смирились: была направлена апелляционная жалоба, которую, однако, тоже отклонили. Тогда чиновники пошли в кассационную инстанцию.

Арбитражный суд Московского округа констатировал, что кассационная жалоба подана с нарушениями, и дал истцу месяц на приведение документов в порядок.

— В установленный судом срок обстоятельства, послужившие основанием
для оставления кассационной жалобы без движения, заявитель жалобы не
устранил, — говорится в судебных документах.

Соответственно было принято определение жалобу вернуть. Теоретически депимущества может обжаловать и это решение, пока же получается, что «Промсвязь» городской администрации не должна.

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