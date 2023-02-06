Омский депимущества проиграл в тяжбе, связанной с недостроем на Жукова

Департамент подал иск о взыскании долга за землю, находившуюся когда-то в аренде у «Промсвязи». Это участок на улице Жукова с кадастровым номером 55:36:090 108:80. На нём началось строительство торгово-развлекательного центра, которое остановилось на 20%. В конце 2019 года городская администрация направила уведомление о прекращении арендного договора, но земля, по ее данным, осталась в фактическом пользовании арендатора. За это пользование «Промсвязь» и должна была заплатить 7 млн рублей.