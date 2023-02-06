Музыканты группы Dabro рассказали о поклонниках со всех уголков России

По информации «Народных Новостей», дуэт был основан в Казани. Артисты завоевали всероссийскую популярность, исполнив песни «Юность», «На часах ноль-ноль» и «Услышит весь район». Музыканты признались, что на их концерты приезжают поклонники со всех уголков страны. По их словам, слушатели из разных городов, представители различных культур отличаются сплоченностью. Для Dabro нет разницы между фанатами из различных уголков РФ.