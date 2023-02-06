Музыканты группы Dabro рассказали о поклонниках со всех уголков России

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
По информации «Народных Новостей», дуэт был основан в Казани. Артисты завоевали всероссийскую популярность, исполнив песни «Юность», «На часах ноль-ноль» и «Услышит весь район». Музыканты признались, что на их концерты приезжают поклонники со всех уголков страны. По их словам, слушатели из разных городов, представители различных культур отличаются сплоченностью. Для Dabro нет разницы между фанатами из различных уголков РФ.
Как отметили музыканты, на их концерты приходят люди, с которыми у них много общего. Поклонники у артистов есть во всех городах. При этом они рады видеть исполнителей любимых песен, готовы их вместе спеть.
Михаил и Иван отметили, что часто поклонники приезжают целыми группами, чтобы вживую послушать их исполнение.