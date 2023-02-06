Геофизик предупредил о новых землетрясениях в Турции

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Геофизик подчеркнул: не стоит забывать о таком понятии, как афтершоковый процесс, когда при землетрясениях большой магнитуды идет дальнейшее смещение тектонических плит, но уже с меньшей интенсивностью. Это означает, что Турцию в ближайшие две недели ожидают новые толчки, пишет Pravda.Ru.
“Поэтому, к сожалению, количество объявленных жертв от этого землетрясения будет расти”, - отметил эксперт.
По мнению Шебалина, ситуация осложняется тем, что в данном регионе преобладает много старых городов, у которых мало шансов выдержать подобное бедствие.