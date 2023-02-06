Геофизик предупредил о новых землетрясениях в Турции

Геофизик подчеркнул: не стоит забывать о таком понятии, как афтершоковый процесс, когда при землетрясениях большой магнитуды идет дальнейшее смещение тектонических плит, но уже с меньшей интенсивностью. Это означает, что Турцию в ближайшие две недели ожидают новые толчки, пишет Pravda.Ru.