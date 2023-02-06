Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Геофизик предупредил о новых землетрясениях в Турции

Сегодня, 13:16
По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Петра Шебалина, землетрясение, которое произошло в Турции 6 февраля, - не последнее. В ближайшее время страну ожидает еще целый ряд природных катаклизмов.

Геофизик подчеркнул: не стоит забывать о таком понятии, как афтершоковый процесс, когда при землетрясениях большой магнитуды идет дальнейшее смещение тектонических плит, но уже с меньшей интенсивностью. Это означает, что Турцию в ближайшие две недели ожидают новые толчки, пишет Pravda.Ru.

 

“Поэтому, к сожалению, количество объявленных жертв от этого землетрясения будет расти”, - отметил эксперт.

 

По мнению Шебалина, ситуация осложняется тем, что в данном регионе преобладает много старых городов, у которых мало шансов выдержать подобное бедствие.



Подпишитесь
Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО
Сегодня, 03:30
Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену
Сегодня, 08:50
«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации
Сегодня, 05:34
Жизнь и здоровье важнее экономики: в дептрансе объяснили штрафы за стоячих пассажиров
Сегодня, 05:53
Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список
Сегодня, 03:03
«Открытие Инвестиции» приглашает омских инвесторов на конференцию
Сегодня, 07:05