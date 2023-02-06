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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Эндокринолог Губкина назвала допустимое количество сала в рационе питания

Сегодня, 06:40
Сало является жирным продуктом, а потому употреблять его следует с особой осторожностью. Эндокринолог Елена Губкина сообщила, что в группе риска – диабетики.

Жирная пища на выброс гормона инсулина прямо не воздействует, однако, она повышает нагрузку на пищеварительную систему и влияет на деятельность сердца. Следствие может стать скачок артериального давления, пишет Pravda.Ru.

Врач акцентировала внимание на том, что сало является высококалорийным продуктом, содержащим в себе много соли. По словам Губкиной, сало категорически противопоказано пациентам с диагнозом сахарный диабет, страдающим от нарушений жирового обмена, ожирения, гипертонии, отеков ног и проблем с ЖКТ. Употреблять этот продукт разрешается не чаще, чем раз в месяц, причем не более 30-40 граммов, предупредила эндокринолог.

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