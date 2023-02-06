Эндокринолог Губкина назвала допустимое количество сала в рационе питания

Врач акцентировала внимание на том, что сало является высококалорийным продуктом, содержащим в себе много соли. По словам Губкиной, сало категорически противопоказано пациентам с диагнозом сахарный диабет, страдающим от нарушений жирового обмена, ожирения, гипертонии, отеков ног и проблем с ЖКТ. Употреблять этот продукт разрешается не чаще, чем раз в месяц, причем не более 30-40 граммов, предупредила эндокринолог.