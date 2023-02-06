Автор Сергей Чунаев и актер Сергей Бурунов представили аудиокнигу «Время легенд»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Аудиокнигу «Время легенд» можно будет послушать с 7 февраля на сервисе «ЛитРес», передает newsnn.ru.
Как отметил автор произведения, продюсер и генеральный директор Flip Animation Studio Сергей Чунаев, книга понравится и детям, и взрослым. Первые смогут окунуться в удивительный мир народного фольклора, а вторые - вспомнить приятные моменты своего детства.
«А еще книга напомнит о таких простых, но очень важных вещах, как любовь, дружба, преданность, умение прощать и преодолевать трудности», - добавил Чунаев.
Известный актер Сергей Бурунов подарил свой голос главному персонажу – вечно странствующему архивариусу лидэвику Понти.
«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому – Земле», - сказал Сергей Бурунов.
Автором музыки к аудиокниге стал один из самых востребованных композиторов российского кинематографа Райан Оттер. Он написал саундтреки к таким сериалам, как «Метод», «Топи», «Азазель», «Троцкий», «Шерлок в России» и другие.
Стоит отметить, что аудиокнига является частью новой большой вселенной «Время легенд», которая уже наполнена большой книжной серией киносказок и их аудиоверсиями, одноименным мультсериалом и обучающе-развлекательной мобильной RPG-игрой. Все они рассчитаны на семейную аудиторию. В 2023 году также планируется запуск в широкий прокат анимационного сериала по мотивам книги «Время легенд».