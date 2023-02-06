Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Автор Сергей Чунаев и актер Сергей Бурунов представили аудиокнигу «Время легенд»

6 февраля 2023, 13:15
Фото: Руслан Ахмеров
Продюсер и автор Сергей Чунаев и популярный актер Сергей Бурунов 6 февраля в Москве представили аудиокнигу «Время легенд». Ранее в книжных магазинах начались продажи ее бумажной версии.

Аудиокнигу «Время легенд» можно будет послушать с 7 февраля на сервисе «ЛитРес», передает newsnn.ru.

Как отметил автор произведения, продюсер и генеральный директор Flip Animation Studio Сергей Чунаев, книга понравится и детям, и взрослым. Первые смогут окунуться в удивительный мир народного фольклора, а вторые - вспомнить приятные моменты своего детства.

«А еще книга напомнит о таких простых, но очень важных вещах, как любовь, дружба, преданность, умение прощать и преодолевать трудности», - добавил Чунаев.

Известный актер Сергей Бурунов подарил свой голос главному персонажу – вечно странствующему архивариусу лидэвику Понти.

«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому – Земле», - сказал Сергей Бурунов.

Автором музыки к аудиокниге стал один из самых востребованных композиторов российского кинематографа Райан Оттер. Он написал саундтреки к таким сериалам, как «Метод», «Топи», «Азазель», «Троцкий», «Шерлок в России» и другие.

Стоит отметить, что аудиокнига является частью новой большой вселенной «Время легенд», которая уже наполнена большой книжной серией киносказок и их аудиоверсиями, одноименным мультсериалом и обучающе-развлекательной мобильной RPG-игрой. Все они рассчитаны на семейную аудиторию. В 2023 году также планируется запуск в широкий прокат анимационного сериала по мотивам книги «Время легенд».

Подпишитесь
Реформа мусора по-омски. Итоги спустя год после введения раздельного накопления ТКО
Сегодня, 03:30
Фирма Камерцеля и Чернявского проиграла в суде Московскому метрополитену
Сегодня, 08:50
«Это даже не обсуждается». Сенатор от Омской области рассказал о мобилизации
Сегодня, 05:34
Жизнь и здоровье важнее экономики: в дептрансе объяснили штрафы за стоячих пассажиров
Сегодня, 05:53
Больше 10 омских компаний планируют лишить отсрочки от мобилизации. Публикуем список
Сегодня, 03:03
«Открытие Инвестиции» приглашает омских инвесторов на конференцию
Сегодня, 07:05