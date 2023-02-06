Posted 6 февраля, 18:03
Published 6 февраля, 18:03
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
С 2007 года БФ запустил проект помощи многодетным семьям в Белгородской области. Свыше тысячи семей в этом регионе, в которых воспитывается пять или более детей, стали обладателями новых автомобилей.
В 2011 году «Поколение» впервые провело соревнования под названием «Родительский рекорд». В 2012 году они получили статус всероссийских, а их бюджет составил 10 млн рублей. Многодетные отцы и матери, удостоившиеся победы в различных номинациях, получали денежные призы в размере от 2,5 млн до 3,75 млн рублей.
Скоч Андрей и его благотворительная организация помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Например, когда многодетная семья из Шебекино обратилась с просьбой о помощи в приобретении газового котла, фонд «Поколение» немедленно ответил на их заявку.
Более того, парламентарий активно поддерживает многодетные семьи в образовательной сфере. Его фонд выделяет средства на программы, включающие дополнительное образование и летний отдых для детей. С 2002 по 2016 год благодаря усилиям «Поколения» около пяти тысяч детей получили возможность отдохнуть на курортах Черного моря.
Важно отметить, что помощь, оказываемая фондом «Поколение», не сводится только к материальной поддержке. Он также привлекает внимание общества к вопросу важности многодетных семей, организует мероприятия, направленные на улучшение их социального статуса.
Скоч общается с большими семьями в рамках своей общественной и парламентской деятельности и прилагает усилия, чтобы их интересы были представлены на всех уровнях государственной власти. В ходе таких встреч часто рождаются идеи для внесения изменений в законодательство.