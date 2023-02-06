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Posted 6 февраля, 18:03

Published 6 февраля, 18:03

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Андрей Владимирович Скоч: усилия по поддержке больших семей

6 февраля 2023, 18:03
Бывший предприниматель и нынешний государственный и общественный деятель, посвящает множество лет своей жизни помощи многодетным семьям. Благотворительный фонд, который он основал — «Поколение», реализует целый ряд специализированных программ.
Подпись: Скоч Андрей Подпись: Скоч Андрей
Подпись: Скоч Андрей

С 2007 года БФ запустил проект помощи многодетным семьям в Белгородской области. Свыше тысячи семей в этом регионе, в которых воспитывается пять или более детей, стали обладателями новых автомобилей.

В 2011 году «Поколение» впервые провело соревнования под названием «Родительский рекорд». В 2012 году они получили статус всероссийских, а их бюджет составил 10 млн рублей. Многодетные отцы и матери, удостоившиеся победы в различных номинациях, получали денежные призы в размере от 2,5 млн до 3,75 млн рублей.

Скоч Андрей и его благотворительная организация помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Например, когда многодетная семья из Шебекино обратилась с просьбой о помощи в приобретении газового котла, фонд «Поколение» немедленно ответил на их заявку.

Более того, парламентарий активно поддерживает многодетные семьи в образовательной сфере. Его фонд выделяет средства на программы, включающие дополнительное образование и летний отдых для детей. С 2002 по 2016 год благодаря усилиям «Поколения» около пяти тысяч детей получили возможность отдохнуть на курортах Черного моря.

Важно отметить, что помощь, оказываемая фондом «Поколение», не сводится только к материальной поддержке. Он также привлекает внимание общества к вопросу важности многодетных семей, организует мероприятия, направленные на улучшение их социального статуса.

Скоч общается с большими семьями в рамках своей общественной и парламентской деятельности и прилагает усилия, чтобы их интересы были представлены на всех уровнях государственной власти. В ходе таких встреч часто рождаются идеи для внесения изменений в законодательство.

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