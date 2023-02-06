Александр Бурков посетил стройку в ЖК «Амурский-2»

На заводе железобетонные панели сходят с конвейера сразу с окнами, штукатуркой и облицованные плиткой. Как конструктор из них собирают стены многоквартирного дома. Такая технология значительно улучшает качество фасадов домов. Отметим, что у предприятия есть все необходимое для реализации масштабного инвестиционного проекта в строительной сфере, в этом лично убедились Губернатор Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест.