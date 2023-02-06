Александр Бурков посетил стройку в ЖК «Амурский-2»

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
6 февраля 2023 года Губернатор для инспекции посетил площадку комплексной застройки в «Амурском-2», а также завод крупнопанельного домостроения ГК «Стройбетон», об этом сообщают в Правительстве Омской области.
Для застройки выделено 85 га земельных участков. В ближайшем будущем здесь появятся два новых микрорайона, в которых будут расположены 36 многоквартирных домов, а также 3 детских сада.
На заводе железобетонные панели сходят с конвейера сразу с окнами, штукатуркой и облицованные плиткой. Как конструктор из них собирают стены многоквартирного дома. Такая технология значительно улучшает качество фасадов домов. Отметим, что у предприятия есть все необходимое для реализации масштабного инвестиционного проекта в строительной сфере, в этом лично убедились Губернатор Александр Бурков и мэр города Сергей Шелест.
«Компания „Стройбетон“ сегодня практически на 90% обеспечивает свои потребности в стройматериалах за счет собственного производства. Это позволяет примерно на 15-20% снизить себестоимость строительства жилья. Мы видим у нас стопроцентную реализацию жилья по факту. Спрос высокий. Поэтому нам нужно развивать такие строительные компании, которые могут качественно и быстро строить», — сообщил Губернатор.
В ближайшие годы в поселке «Амурский-2» на выделенных участках «Стройбетон» построит более 300 тыс кв. м. жилья. В исполнении сроков и должном качестве уверен Александр Бурков.
«Важно, чтобы новые микрорайоны имели комплексное обустройство, всю социальную инфраструктуру, включая не только школы и детские сады. Сегодня мы говорили о необходимости строительства поликлиники, развитии торговых точек, открытии объектов спорта и дополнительного образования. Все это должно быть в перспективных планах и рассматриваться в комплексе», — отметил Губернатор Александр Бурков.