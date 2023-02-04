Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:00

Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

На Омской трассе в тройном ДТП пострадала 10-летняя девочка

4 февраля 2023, 11:00
Фото: 1MI
иллюстрация
Грузовая «ГАЗель» въехала в Mitsubishi Pajero на трассе Омск — Черлак. 10-летняя пассажирка попала в больницу.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня на трассе Омск — Черлак пострадал ребенок. Сообщение о ДТП поступило в 14:00.

Сотрудники ГИБДД установили, что 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3302» на 17-м км. трассы тронулся от обочины и не предоставил преимущество другой грузовой «ГАЗели-33 025», которая после удара выехала на «встречку», и столкнулась с Mitsubishi Pajero.

В результате аварии 10-летняя пассажирка внедорожника была доставлена в медучреждение. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства тройного столкновения.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Дарья Зыкова#ДТП#Авария#Пострадал ребенок#Трасса#Происшествия#Госавтоинспекция#Новости#Омская область#Омский район#Тройное ДТП
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Вчера, 03:30
Не готов даже первый этаж. 600 омичей из аварийного жилья ждут дом
Сегодня, 08:42
Бывший вице-мэр Омска построил новую заправку на «Московке»
Сегодня, 07:13
После внезапной смены норматива на электричество омичи в «общагах» стали должниками
Сегодня, 04:20
Омский экс-министр неожиданно засветился на совещании в Стаханове в составе делегации
Вчера, 16:33
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Вчера, 04:00