На Омской трассе в тройном ДТП пострадала 10-летняя девочка

Сотрудники ГИБДД установили, что 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3302» на 17-м км. трассы тронулся от обочины и не предоставил преимущество другой грузовой «ГАЗели-33 025», которая после удара выехала на «встречку», и столкнулась с Mitsubishi Pajero.