На Омской трассе в тройном ДТП пострадала 10-летняя девочка

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:01
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что сегодня на трассе Омск — Черлак пострадал ребенок. Сообщение о ДТП поступило в 14:00.
Сотрудники ГИБДД установили, что 34-летний водитель автомобиля «ГАЗ 3302» на 17-м км. трассы тронулся от обочины и не предоставил преимущество другой грузовой «ГАЗели-33 025», которая после удара выехала на «встречку», и столкнулась с Mitsubishi Pajero.
В результате аварии 10-летняя пассажирка внедорожника была доставлена в медучреждение. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства тройного столкновения.