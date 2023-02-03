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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В России опубликованы уникальные документы о работе контрразведки

Сегодня, 14:46
Обнародованы документы о работе контрразведки Российской империи в начале прошлого века.

В начале XX века контрразведка Российской империи доказала свою возможность обеспечивать национальную безопасность государства, пишет 360tv.ru. Уникальные документы о ее работе опубликовало РИА «Новости».

В числе опубликованных архивных документов — докладная записка военного министра Алексея Куропаткина, адресованная Николаю II. В ней говорится о необходимости формирования контрразведывательного подразделения при Главном штабе Русской армии.

В основном, контрразведка занималась противодействием зарубежному шпионажу, однако Куропаткин в своем письме настаивает на необходимости охраны военных и государственных тайн: «Представлялось бы желательным учреждение особого военного органа, ведающего розыском сих преступлений, с целью охранения военных тайн». На записке Куропаткина стоит резолюция Николая II — «Согласен».

Кроме того, опубликованы и отчеты о работе Разведочного отделения за 1903 и 1904 годы, фотография «японского шпиона, пойманного у Мукдена». Фото сделано в 1904 году, когда контрразведка вела слежку за японским военным агентом подполковником Акаши, его коллегой из Великобритании Непиром и шведским майором бароном Лейонхювудом.

#Алина Ибрагимова#Общество
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