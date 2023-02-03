В России опубликованы уникальные документы о работе контрразведки

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В начале XX века контрразведка Российской империи доказала свою возможность обеспечивать национальную безопасность государства, пишет 360tv.ru. Уникальные документы о ее работе опубликовало РИА «Новости».
В числе опубликованных архивных документов — докладная записка военного министра Алексея Куропаткина, адресованная Николаю II. В ней говорится о необходимости формирования контрразведывательного подразделения при Главном штабе Русской армии.
В основном, контрразведка занималась противодействием зарубежному шпионажу, однако Куропаткин в своем письме настаивает на необходимости охраны военных и государственных тайн: «Представлялось бы желательным учреждение особого военного органа, ведающего розыском сих преступлений, с целью охранения военных тайн». На записке Куропаткина стоит резолюция Николая II — «Согласен».
Кроме того, опубликованы и отчеты о работе Разведочного отделения за 1903 и 1904 годы, фотография «японского шпиона, пойманного у Мукдена». Фото сделано в 1904 году, когда контрразведка вела слежку за японским военным агентом подполковником Акаши, его коллегой из Великобритании Непиром и шведским майором бароном Лейонхювудом.