В России опубликованы уникальные документы о работе контрразведки

Кроме того, опубликованы и отчеты о работе Разведочного отделения за 1903 и 1904 годы, фотография «японского шпиона, пойманного у Мукдена». Фото сделано в 1904 году, когда контрразведка вела слежку за японским военным агентом подполковником Акаши, его коллегой из Великобритании Непиром и шведским майором бароном Лейонхювудом.