В Омске в собственном автомобиле задохнулся молодой мужчина

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах инцидента в гаражном кооперативе «Восток 101» на улице 5-й Кордной. Там накануне нашли тело 35-летнего мужчины.
«В четверг, 2 февраля, около 19 часов в автомобиле KIA, который находился в гараже, было найдено тело владельца без внешних признаков насильственной смерти. В силовые структуры о произошедшем сообщили очевидцы, которые и обнаружили труп», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Известно, что погибший официально не работал, не имел проблем с законом и жил на улице 3-й Молодежной.
По предварительным выводам экспертов, смерть омича наступила из-за отравления угарными газами, поскольку двигатель автомобиля был включен. Однако точные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после результатов вскрытия тела в морге.
Проверка по факту этого инцидента продолжается.