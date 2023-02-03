Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В Омске в собственном автомобиле задохнулся молодой мужчина

3 февраля 2023, 07:40
Фото: 1MI
Иллюстрация
Трагедия произошла в гаражном кооперативе на улице 5-й Кордной в Октябрьском округе города.

В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах инцидента в гаражном кооперативе «Восток 101» на улице 5-й Кордной. Там накануне нашли тело 35-летнего мужчины.

«В четверг, 2 февраля, около 19 часов в автомобиле KIA, который находился в гараже, было найдено тело владельца без внешних признаков насильственной смерти. В силовые структуры о произошедшем сообщили очевидцы, которые и обнаружили труп», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Известно, что погибший официально не работал, не имел проблем с законом и жил на улице 3-й Молодежной.

По предварительным выводам экспертов, смерть омича наступила из-за отравления угарными газами, поскольку двигатель автомобиля был включен. Однако точные выводы о причинах трагедии будут сделаны только после результатов вскрытия тела в морге.

Проверка по факту этого инцидента продолжается.

#Василий Попов#Смерть#ЧП#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Несчастный случай
Подпишитесь
Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов
Сегодня, 03:30
Омский депутат зачем-то изменил свою долю владения птицефабрикой на 2 сотых процента
Сегодня, 04:46
Чем дышит Омск. Чиновники замерили уровень примесей в воздухе после обращений омичей
Сегодня, 07:03
«Современник», училище и Дом дружбы. Куда переедут коллективы из омского ДК «Шинник»
Сегодня, 08:25
Токари да слесари. Как «оборонка» изменила рынок труда в Омской области
Сегодня, 05:39
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 04:00