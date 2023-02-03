Установлена связь между интервальным голоданием и последующим перееданием

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В исследовании участвовали семьдесят человек, которые соблюдали интервальное голодание, сорок восемь человек, ранее не знакомых с этой диетой, а также сто восемьдесят два человека, которые ранее никогда не придерживались такого типа питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
Участники ответили на вопросы о своих пищевых привычках и заполнили анкету — эта информация должна была помочь в оценке импульсивного поведения и диагностики расстройств пищевого поведения. При этом те, кто ранее придерживался интервального голодания, оказались склонны к перееданию.
В итоге ученые пришли к выводу, что интервальное голодание имеет негативную связь с интуитивным питанием, то есть люди не принимали в расчет потребности своего организма.
Дело в том, что питание по расписанию способно привести к ряду проблем с аппетитом или функциональным сбоям, что в свою очередь провоцирует еще больше сложностей с пищевым поведением, отмечается в выводах по результатам исследования.