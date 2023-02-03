Установлена связь между интервальным голоданием и последующим перееданием

В исследовании участвовали семьдесят человек, которые соблюдали интервальное голодание, сорок восемь человек, ранее не знакомых с этой диетой, а также сто восемьдесят два человека, которые ранее никогда не придерживались такого типа питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».