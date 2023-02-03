Торговые центры в РФ будут создавать собственные марки одежды

Предприятием «Возрождение ВВЦ», которое управляет океанариумом «Москвариум» на ВДНХ, уже был зарегистрирован новый бренд Inni и соответствующие домены. Кроме того, известно об активном поиске сотрудников для работы в розничной сети. На HH уже размещена вакансия — в тексте говорится о поиске сотрудника, который должен будет привлекать поставщиков из иностранных государств — стран СНГ, Турции, Китая и Южной Кореи.