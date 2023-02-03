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Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Торговые центры в РФ будут создавать собственные марки одежды

Сегодня, 07:49
Решение о создании собственных брендов торговых центров было принято по причине ухода ключевых арендаторов с российского рынка.

В ряде крупных отечественных компаний – владельцев торговых центров – приступили к разработке собственных брендов одежды для компенсации потерь от ухода крупных торговых марок из России.

Предприятием «Возрождение ВВЦ», которое управляет океанариумом «Москвариум» на ВДНХ, уже был зарегистрирован новый бренд Inni и соответствующие домены. Кроме того, известно об активном поиске сотрудников для работы в розничной сети. На HH уже размещена вакансия — в тексте говорится о поиске сотрудника, который должен будет привлекать поставщиков из иностранных государств — стран СНГ, Турции, Китая и Южной Кореи.

Представители компании «Ташир», управляющей «Рио» Дмитровка, Avenue Southwest, а также ТЦ «Рио» Ленинский, рассказали о планируемом запуске собственного бренда. Товар под новой маркой должен появиться в магазинах компании — сети Take Away, пишет infox.ru.

Специалисты уверены, что для собственников ТЦ работа по созданию своих брендов одежды не характерна. Происходящее скорее является экспериментальной деятельностью, ставшей следствием ухода основных арендаторов из ТЦ, требующей немалых вложений в производство и участия квалифицированного персонала.

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