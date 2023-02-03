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Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливали

Сегодня, 08:41
Единый портал "Госуслуги" предупреждает россиян о том, что выдача загранпаспортов нового образца по техническим причинам приостановлена до второй половины марта текущего года. Из сообщения следует, что это связано с нехваткой чипов для электронных загранпаспортов.

2 февраля данная информация была опровергнута Минпромторгом России, пишет Pravda.Ru. В ведомстве заявили, что производство чипов для электронных загранпаспортов не приостанавливали.

Производитель электронных компонентов – предприятие "Микрон" – в настоящее время донастраивает технические процессы для удовлетворения заметно выросшего спроса, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Процесс модернизации завершается, и дефицит компонентов для электронных загранпаспортов не прогнозируется, заверили в ведомстве.

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