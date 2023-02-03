Производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливали

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
2 февраля данная информация была опровергнута Минпромторгом России, пишет Pravda.Ru. В ведомстве заявили, что производство чипов для электронных загранпаспортов не приостанавливали.
Производитель электронных компонентов – предприятие "Микрон" – в настоящее время донастраивает технические процессы для удовлетворения заметно выросшего спроса, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Процесс модернизации завершается, и дефицит компонентов для электронных загранпаспортов не прогнозируется, заверили в ведомстве.