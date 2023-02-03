Производство чипов для электронных загранпаспортов в России не приостанавливали

Единый портал "Госуслуги" предупреждает россиян о том, что выдача загранпаспортов нового образца по техническим причинам приостановлена до второй половины марта текущего года. Из сообщения следует, что это связано с нехваткой чипов для электронных загранпаспортов.